-GERÇEKER ŞAHİN'E YARGITAY'IN GÖRÜŞÜNÜ SUNDU TBMM (A.A) - 21.01.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'e, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Yasa Tasarısı konusunda Yargıtay Başkanlar Kurulunun görüşünü sunduğunu söyledi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Gerçeker'i kabul etti. Gerçeker, 40 dakika süren görüşmenin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ziyaretin içeriğine ilişin sorulara Gerçeker, ''Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı konusunda Başkanlar Kurulunun görüşünü kendilerine takdim ettim. Şimdilik bunun dışında bir açıklama yapmıyorum'' dedi. Gerçeker, ''Şahin'in yanıtının ne olduğu'' sorusuna, ''Bilemiyorum, onu kendisi açıklar'' karşılığını verirken, aynı görüşü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de sunacağını ifade etti. Gerçeker, ''Yargıtay'ın görüşünü kendilerine takdim edeceğiz, takdirlerine sunacağız'' diye konuştu. Gerçeker, bir soru üzerine, görüşme talebinin kendilerinden geldiğini söyledi.