-GERÇEKER: İNANDIĞIMIZ ŞEYLERİ SÖYLÜYORUZ ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Yargıtay'a yeni daireler kurulmasına ilişkin yasa tasarısıyla ilgili olarak, ''Biz görüşümüzü açıklıyoruz, doğru olduğuna inandığımız şeyleri söylüyoruz. Ama yasa o şekilde çıkarsa elbette ki uygulayacağız'' dedi. Gerçeker, Yargıtay'dan ayrılırken Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun Yargıtay'ın yapısının değiştirilmesine ilişkin yasa tasarısıyla ilgili yaptığı toplantıya yönelik soruları yanıtladı. Başkanlar Kurulundan çıkan görüşlerin yarın tasarının görüşüleceği TBMM'deki komisyonda ilgililere aktarılacağını belirten Gerçeker, Başkanlar Kurulunda ''bölge adliye mahkemeleri'' faaliyete geçirilecekse dairesi sayısının artırılmasına gerek olmadığı'' sonucuna vardıklarını ve bunun Başkanlar Kurulunda oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi. Gerçeker, Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesiyle 2-3 yıl içinde Yargıtay'ın elindeki dosya sayısının eritilebileceğini, iş yükünün azaltılması için tek koşulun Bölge Adliye Mahkemelerinin bir an önce faaliyete geçirilmesi olduğunu ifade etti. Bir gazetecinin ''Tüm uyarılarınıza rağmen tasarı yasalaşırsa tavrınız ne olacak?'' sorusu üzerine Gerçeker, ''Hiçbir şey. Yasama organının iradesine aykırı davranacak değiliz. Biz görüşümüzü açıklıyoruz, doğru olduğuna inandığımız şeyleri söylüyoruz. Ama yasa o şekilde çıkarsa elbette ki uygulayacağız. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Ama bu tasarı Yargıtay'ı hantallaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Ben bunları polemik konusu olsun diye söylemiyorum. Doğru olan şeyler olduğu için söylüyorum. Daha mantıklı bir tasarı ortaya çıkabilirdi ama şimdi ne Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açan yasal düzenlemede ne şimdi Yargıtay ile ilgili yapılan düzenlemede bizim görüşümüz alınmayınca biz bunları değerlendirme imkanı da bulamadık. Şu anda da tam anlamıyla bir değerlendirme yapmış değiliz. Ben dün 'ertelensin' talebinde bulunurken onu da göz önünde bulundurdum'' Yargıtay'daki dairelere yasa tasarısını gönderdiklerini, konunun basit olmadığını ifade eden Gerçeker, ''3 maddelik bu kanun tasarısını hafife almamak gerektiğini'' vurguladı. ''Yargıtay'ın yapısını tamamen değiştiriyor. Bütün daireler yeniden dizayn edilecek'' diyen Gerçeker, tasarıya göre Yargıtay'daki dairelerin iş bölümlerinin yeniden yapılacağını ifade etti. Gerçeker, ''Bu kolay bir şey değil, dışarıdan basit görülebilir ama yıllardan beri o dairelerde görev yapan arkadaşlarımız içtihatları, kararları istikrara kavuşturmuşlar, belli standartlar oluşturmuşlar. Şimdi daireler yeniden kurulunca, iş bölümü yeniden yapılınca bunlar karma karışık olacak'' diye konuştu. Hasan Gerçeker, bugün yaptıkları Başkanlar Kurulu toplantısında konuları enine boyuna konuşturlarını dile getirerek, ''Bütün arkadaşlarımızın görüşü bu şekilde. Hepimiz adalet hizmetine yıllarını vermiş insanlarız. Yararlı bir şey olsa biz niye karşı çıkalım.'' dedi. Gerçeker, 2008'de Yargıtay'a 6 daire kurulması yönünde teklifte bulunduklarını anımsatarak, ''Bu teklifimizin gerekçesi 2010'da Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçecek olmasıydı. 'Bölge Adliye Mahkemeleri kurulana kadar yeni dairelerle iş yükünü hafifletiriz' diye düşünüyorduk. O zamanki düşüncemizle şu anki düşüncemiz arasında bir çelişki yok. Haziran ayında Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçirilecekse elimizdeki iş yükü 2-2,5 senede bitirilir. Böylece Yargıtay'ın dünyada eşi görülmemiş hantal bir yapıya kavuşturulmasının da önüne geçilmiş olur'' diye konuştu.