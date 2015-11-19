"Gerçek Roman açılımını CHP yaptı; çadırdan çıkan bir isim TBMM'den kırmızı plakalı göreve geldi"

Meclis katip üyeliğine seçilen CHP'nin Roman milletvekili Özcan Purçu, "Gerçek Roman açılımı budur. Çadırdan çıkan bir isim TBMM'de kırmızı plakalı en önemli görevlerden birine seçildi. CHP gerçek halkçı parti olduğunu gösterdi. Beni gariban aileler çocuklarına örnek gösterebilirler" dedi.

Ercan Sarıkaya’nın Radikal’de yer alan haberine göre, CHP Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında seçim gündemiyle toplandı. Basına kapalı toplantıda grup organları ve TBMM Başkanlık Divanı’nda CHP’ye düşen üyelikler için seçim yapıldı. Türkiye'nin ilk Roman milletvekili CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'in bugün yapılan seçimde ilk turda 67 oy sınırını aşarak TBMM Katip üyeliğine seçilen ilk isim oldu. Purcu'nun yanı sıra Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü TBMM Katip üyeliğine seçilen isimler oldu.

Meclis Divanı'na seçilen ilk Roman milletvekili olan Özcan Purçu duygularını Radikal’e anlattı. Meclis Divanı'na seçildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Purçu, “İlk defa çadırdan çıkan bir isim Meclis’in en üst kademelerinden kırmızı plakalı bir göreve seçildi. Beni gariban, ötekileştirilen insanlar çocuklarına örnek gösterebilir” dedi.

"Garibanlara örnek olsun"

Bu durum ötekileştirilen Roman kesimi için çok önemli bir şey olduğunu söyleyen Purçu “CHP demokrasi anlamında bir ilke imza attı. CHP, bir kez daha halkçı parti olduğunu gösterdi. Garibanın ötekileştirilenlerin yanında olduğunu gösterdi. Genel Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcılarına ve beni bu göreve layık gören milletvekillerine teşekkür ediyorum. Meclis Divanı'nda Romanlar ve tüm ötekileştirilen topluluklar adına görev yapacağım"diye konuştu.

'Gerçek Roman açılımı budur'

AKP’nin roman açılımına da atıf yapan Purçu “İşte gerçek Roman açılımı, gerçek halka dokunuş böyle olur. Roman vatandaşlar, ötekileştirilenler, garibanlar çocuklarına Özcan Ağabeylerini örnek gösterebilirler. Roman açılımı yaptığını söyleyen AKP'nin Roman adayları seçilemediler bile” şeklinde konuştu.