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Yaşam
Deutsche Welle

‘Gerçek ötesi’ yılın kelimesi seçildi

Alman Dil Kurumu ‘gerçek ya da olgu ötesi’ anlamına gelen ‘postfaktisch’ terimini yılın kelimesi olarak seçti. Bu terim, gerçeklerden ziyade hissedilen gerçeğin ön planda olduğu bir dönemi tarif ediyor.

10 Aralık 2016 19:00

Wiesbaden'da merkezi olan Alman Dil Kurumu'nın seçtiği ‘gerçek ötesi' terimi kamuoyunun objektif olgularla değil, duygular ve öfkeyle manipüle edilmeye çalışılmasını tarif ediyor.

Alman Dil Kurumu açıklamasında, toplumun git gide büyüyen bir kısmı ‘yukarıdaki'lere karşı duydukları nefretten dolayı olguları göz ardı etmeye ve onun yerine yalanları kabul etmeye razı olduğunu açıkladı. Jüri, ‘Gerçek ötesi' dönemde, gerçeği söyleyen değil, ‘hissedilen gerçeği' söyleyen başarılı olduğunu söyledi.

Alman Dil Kurumu böylece büyük bir politik değişimi tarif eden bir kelime seçmiş oldu. ‘Gerçek ötesi' terimi özellikle Donald Trump'ın ABD Başkanlığına seçildiğinde yanlış verilerin yayılmasını tarif etmek için kullanılmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de kelimeyi kullanmıştı.

İkinci sıradaki kelime ise Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkma planını tarif eden ‘Brexit'. Üçüncü sıraya ise 2015 yılbaşında özellikle Köln'de yaşanan kadınlara olan saldırıları tarif eden ‘Silvesternacht' kelimesi seçildi.

Alman Dil Kurumu jürisi 1977'den beri bir yılın politik, ekonomik ve toplumsal hayatını özellikle etkileyen kelimeleri ya da terimleri ‘yılın kelimesi' olarak seçiyor. Geçtiğimiz yıl ‘mülteci' kelimesi yılın kelimesi seçilmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/CN/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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