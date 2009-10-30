Gerçek ölü bedenler sergisi

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Sergide iç organları alınmış ölü bedenler basketbol oynamak ya da yazı yazmak gibi bir iş yapıyormuş halinde düzenlenip sergileniyor.'Vücut Dünyası' adlı sergideki bedenler öldüğünde gönüllü olarak bu sergide yer almak isteyen kişilerin bedenlerinden oluşuyor. Bugüne dek 28 milyon kişi tarafından ziyaret edilen sergideki bedenler projenin yaratıcısı Gunther von Hagens ve Angelina Whalley tarafından özel bir teknikle hazırlanıyor.Serginin bu yılın başındaki Almanya ayağı, burada sergilenen bazı bedenlerin seks yapma pozisyonunda olması nedeniyle büyük tartışma yaratmıştı.