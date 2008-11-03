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Yaşam

Gerçek Kaptan Nemo derinlere veda etti

Okyanuslardaki akıntıları araştırmak için denizaltı keşif araçları tasarlayan ve küçük bir denizaltı ile en derine inen İsviçreli kaşif Jacques Piccard 86 yaş

03 Kasım 2008 02:00

Okyanuslardaki akıntıları araştırmak için denizaltı keşif araçları tasarlayan ve batiskaf adındaki küçük bir denizaltı ile en derine inen İsviçreli kaşif Jacques Piccard 86 yaşında öldü.

Oğlu Bertrand Piccard’ın kurucularından olduğu Solar Impulse şirketinden yapılan açıklamada Jacques Piccard’ın İsviçre’deki evinde öldüğü belirtildi. Açıklamada, “20. yüzyılın en büyük kaşiflerinden biri, dünyada en derine inen insan, gerçek Kaptan Nemo, 1 Kasım’da 86 yaşında çok sevdiği Leman gölü kıyısında hayatını kaybetti” denildi.

28 Temmuz 1922’de Brüksel’de doğan Piccard, stratosfer ve okyanus derinliklerinin ilk defa insanlı keşfini yapan, batiskafın mucidi ünlü fizikçi babası Auguste Piccard’ın çalışmalarını sürdürdü. Jacques Piccard, Amerikalı Don Walsh ile birlikte, 23 Ocak 1960’ta Trieste adı verilen denizaltıyla Mariana çukurunda 10 bin 916 metre derinliğe ulaşarak, dünyanın en derin noktasına inen insan olmuştu.

Teknolojiye tutkusuyla bilinen Piccard, mühendisliğini yaptığı denizaltılarla 82 yaşına kadar dalış yapmıştı. Solar Impulse şirketinin açıklamasında, “Piccard’ın yaptığı en güzel şey, 11 bin metre derinlikte yaşamın var olduğunu bulması oldu, bu nükleer atıkların derin deniz çukurlarına dökülmesinin yasaklanmasını sağladı” denildi. (AA)

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