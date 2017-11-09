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Dünya

Gerçek İron Man rekorlar kitabında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - İngiliz Richard Browning, vücut kontrollü jet motorlu elbise ile hız rekorunu kırarak Guinness Rekorlar kitabına girdi

09 Kasım 2017 19:26

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - İngiliz Richard Browning, vücut kontrollü jet motorlu elbise ile hız rekorunu kırarak Guinness Rekorlar kitabına girdi.
Gravity Indsutries kurucusu ve baş test pilotu Richard Browning Reading bölgesindeki Lagoona Park’ta saatte 51.53 kilometre hıza ulaşarak bir Dünya rekoru kırdı.
Kollarına taktığı, 22 kilogram ağırlığındaki altı adet kerosen beslemeli mikro gaz türbiniyle rekoru kıran Browning, “Rekoru kırdığım için çok mutluyum. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek benim için büyük bir heyecan. Yaptığımız tasarımın bütün dünya tarafından tanınıp onaylanması da gurur verici.” dedi.

Görüntü Dökümü

- Richard Browning özel tasarlanmış elbisesi ile uçuyor

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