'Gerçek ile diziyi karıştırıyorlar'

Cnn'de yayınlanan 'Işıltılar' programına konuk olan Kıvanç Tatlıtuğ, sokakta kendisini gören insanların ilginç tepkileriyle karşılaştıklarının söyledi.



"Amcanın karısıyla birlikte olmak ne kadar günah. Böyle yapılır mı hiç? Bu diziyi yayından kaldırmaları gerek" şeklinde sözlerle karşılaştığını söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, insanların gerçek ile diziyi birbirlerine çok fazla karıştırdıklarını ifade etti.



Yine bir başka eleştirinin de dizideki kıyafetlerine geldiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, sokakta kendisini çeviren bir gencin "Öyle giyinmemen lazım senin. Bol pantolonlar, takım elbiseler giymen gerek" dediğini, kendisinin de onun kendi kıyafetleri olmadığını, dizideki Behlül'ün giyim tarzı olduğunu anlatmaya çalıştığını söyledi.



Amerika'ya gitmeye hazırlanırken teklif gelmiş



Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu'yu kabul etmeden önce, 'Menekşe ve Halil' dizisinden sonra Amerika'ya giderek oyunculuk konusunda kendisini geliştirmek istediğini anlattı.



"Karşıma böyle bir eser çıkınca, hiç de oynamadığım bir şey" diyen Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu'yu kabul etmesiyle gitmekten vazgeçtiğini belirterek şöyle konuştu:



"Gümüş ve Menekşe ve Halil'de aşkının peşinden koşan, duygusal, yaprak kımıldasa gözleri dolan, onun dışında artık başka bir şey yapmak istediğime karar verdim ben. Kötü bir adam olabilir, çok pis bir adam da olabilir, çok ters köşe bir şey olsun da hem kendi adıma ben tatmin olayım, hem farklı bir karakteri oynamanın heyecanını yaşayayım. Kabul ettim. Zor olacağını biliyordum. Çünkü Behlül çok inişleri çıkışları olan bir adam."