Gerçek Fransız macoranları

Paris'in en ünlü pastanesi Ladur’ee ve meşhur oteli Plaza Athenee'den Divan'a katılan Fransız şef Germaın Herviault, çikolata, vanilya, fıstık, gül, ahududu ve çarkıfelek aromalarıyla hazırladığı macaronları anlattı.



Macaronun en önemli özelliği küçücük narin şekli ve yaparken ona katabildiği¬niz çeşitli aromalar. Bu küçücük bisküvinin nefis kreması, bir kez yediğinizde gittiğiniz her yere sizinle gelmeye başlar. Yumuşaklığı ve küçüklüğü ile yemesi kolay, mükemmel bir tatlıdır macaron. Fransızlar İçin macaron, sıcakkanlılığın ve mutluluğun kesiştiği noktadır. Bir fincan kahve veya çayla iyi gider, aynı za¬manda arkadaş ziyaretlerine götürebileceğiniz çok iyi bir hediyedir. Fransa'da "özel davetlerin belli başlı tatlısı nedir" sorusunun yanıtı kesinlikle macarondur.



İşte püf noktaları



En iyi macaronu yapmak için daima en iyi malzemeyi kullanırım. Macaronun ana malzemesi olan bademin en kalitesini de Türkiye'de bulmak mümkün. En önem¬li ikinci nokta da, lezzeti arttırmak için iyi mereng yapabilmektir. En iyi ürünü or¬taya çıkarmak için birçok kez hamuru tadar, lezzetini kontrol ederim.



Fransa dışından insanlar için ilk kez macaron yaptığımda çok iyi yorumlar al¬dım. Bana göre özellikle yurtdışına sık seyahat eden Türkler ve yeni nesil, farklı tatlar keşfetmeyi çok seviyor. Bu sebeple Türkiye'deki tüketiciler için Fransa'da uyguladığım tekniklerle macaron yapmaya devam ediyorum ancak aromalar konusunda hassas davranıyorum. Şu an Divan'da çikolata, vanilya, fıstık, gül ahududu ve çarkıfelek aromalarıyla yapılan macaronları sunuyoruz. Bunun ya¬nında, Türklerin geleneksel lezzetlerini de mutlaka denemek istiyorum. Bu ko¬nudaki en büyük İlham kaynağım ise Mısır Çarşısı.



Macaronla ilgili kısa kısa...



Macaronadı, İtalyanca "iyi ve ince hamur" anlamına gelen maccherone'den geliyor. Macaronun ilk kez 1700'lü yıllarda İtalya'da Medici Ailesi'nin aşçıları tarafından yapıldığı, ardından da rahibeler taralından Fransa'ya getirildiği söyleniyor.



Macaron'un ilk tohumlarının 18. yy'da kuzeydoğu Fransa'nın Nancy şehrinde atıldığı da söyleniyor.Parİs'incn meşhur pastanelerinden Laduree'nin sahibinin kuzeni Pıerre Desfontaınestarafından bugünkü popüler formuna kavuşturuluyor. Macaron, kostüm dalında Oscar ödülü kazanan, Sofia Coppola'nın yönettiği 2006yapımı Mane Antoınettefilminde de rol almış bir lezzet.



Macaron buzdolabında 3-6 derecede saklanarak 10 güne kadar taze şekilde muhafaza edilebiliyor.







