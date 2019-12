Gerçek boşanma için 9 yıldır uğraşıyor

Sakarya'da, sevgilisini eşi gibi gösteren kocasının gıyabında boşadığı Cihan Mumcu, 9 yıldır sahte boşanmanın iptali ve gerçekten boşanabilmek için hukuk mücadelesi veriyor.



Sakarya'ya bağlı bir köyde yaşayan 42 yaşındaki Cihan Mumcu'nun hayatının son 10 yılı adliye kapılarını aşındırmakla geçti. 1989 yılında severek evlendiği eşiyle 1996 yılından itibaren şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başlayan Mumcu'nun hukuk mücadelesi, eşinin, sevgilisini karısı gibi göstererek mahkemede gıyabında boşandığını öğrenmesiyle başladı.



1999 yılında boşanma davası açmak için gittiği mahkemede, gıyabında kocasından boşanmış göründüğünü öğrenen Mumcu, o günden bu yana boşanabilmek için mücadele ediyor.



Ayrı yaşadığı kocası N.M, sevgilisi N.K.'yı karısı gibi gösterip, tebligat adresini de sevgilisinin evi olarak bildirdi. Tebligatı ''N.M'nin kız kardeşiyim'' diye alan N.K. mahkeme de de N.M'nin eşi rolünü üstlendi. N.K. mahkemeyi yanıltarak eşinden ayrıldı, çocuğunun velayetini de üstüne aldı.



Durumu öğrenen Mumcu'nun açtığı karşı dava sonucu, N.M. ve sevgilisi N.K., mahkemeyi yanıltmak suçundan 3'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Karar sanıklarca temyiz edildi. Temyizden davacı lehine karar çıktı. Ancak 1 Haziran 2005'te değişen Türk Ceza Yasası nedeniyle dava yeniden görüldü. Aynı cezaya çarptırılan zanlılar da yine temyize gitti.



Bu arada Mumcu, hem kocasının daha önce açtığı bir boşanma davasının iptali hem de gerçekten boşanmak için davalar açtı.



Mumcu, eşiyle ayrı yaşamaya başladıklarında kocasının açtığı boşanma davasını çocuklarının yaşının küçüklüğü nedeniyle kabul etmediğini belirtti.



Boşanmak için gitti boşandığını öğrendi



Bir süre bekledikten sonra, 1999 yılında eşine boşanma davası açtığını dile getiren Mumcu, şöyle konuştu:

''İlk celsede hakim dosyayı incelediğinde, aile nüfus kayıt örneğinde eşimden boşanmış gözüktüğümü söyledi. Büyük bir şaşkınlık yaşadım. Eşimin, sevgilisini benmişim gibi gösterip boşandığını tespit ettik. N.K, kendini benim kız kardeşim gibi tanıtıp, tebligatı almış. Mahkeme, tebligatın ulaştığını varsayarak beni gıyabımda boşamış.''



Buna karşılık aynı yıl içinde eşine Sakarya 1. Asliye Mahkemesine ''iadeyi mahkeme'' davası açtığını kaydeden Mumcu, önceki kararın iptal edilerek yeniden boşanma davası açılmasını ve ayrıca eşi N.M. ve birlikte yaşadığı N.K. hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.



‘Her ay adliyeye gidiyorum’



Boşanmanın iptali için açtığı davanın sürdüğünü, açtığı boşanma davasına başlanabilmesi için diğer davanın iptalinin gerektiğini kaydeden Mumcu, ''Ancak boşanmanın iptali için temyize gönderilen kararın onaylanması gerekiyor. Oradan gelecek sonuçla, önce boşanma kararı iptal edilecek, daha sonra tekrar gerçek boşanma davası görülecek'' diye konuştu.



Kararı 2,5 yıl önce temyize gönderdiklerini kaydeden Mumcu, şunları kaydetti:

''Bir an önce kararın temyizden gelmesini istiyoruz. 9 yıldır eşimden boşanamadım. Hayatımın 10 yılı bu işlerle uğraşmakla geçti. Bir an önce her şeyin sonuçlanmasını bekliyoruz. Boşanma davası devam ettiği için, her ay adliyeye gidiyorum. Hâkim, her seferinde 'dosya temyizden gelmedi, duruşmayı başka bir tarihe erteliyorum' diyor. Daha önce temyize gönderdiklerinden de 2 yıl sonra karar geldi. Karar geldikten sonra boşanmam zaman alacak. Bu süreçler hayatımdan çok şeyi alıp götürüyor.'' (AA)