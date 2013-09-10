Gerçek bir Van Gogh'muş!

On yıllarca bu güzel manzara resminin gerçek bir Van Gogh eseri olmadığı zannediliyordu. Ancak son araştırmalar, "Montmajour'da Gün Batımı" adlı çalışmanın Van Gogh'a ait olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, 1888 yılından kalma eserin Vincent Van Gogh'a ait olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Oysa 1991 yılında son derece ilginç ve özel bulunan resmin sahte olduğu kabul edilmişti.

Amsterdam'da bulunan Van Gogh Müzesi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada, araştırmacıların, eserin 1888 yazında Van Gogh tarafından yapıldığına emin olduklarını belirtti. İki Van Gogh uzmanı Louis van Tilborg ve Teio Meedendrop, iki yıl boyunca eserin tekniği, tarz, kullanılan renkler ve tuvali üzerinde çalışmalar yürüttü. Uzmanlar, eserin gerçek olduğu sonucuna aynı zamanda Van Gogh'a ait mektuplar üzerinden vardı.

'Montmajour'da Gün Batımı' adlı çalışmada, Güney Fransa'daki Montmajour köyü resmediliyor. Eserin 14 Eylül'den itibaren müzede sergilenmesi planlanıyor.



Deutsche Welle Türkçe