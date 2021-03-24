Gerçek bedenlerle yapılan insan anatomisi sergisi Rusya'da tepki çekti, inceleme başlatıldı

Rusya'da açılan, dünyaca ünlü insan anatomisi sergisi Body Worlds tepki çekti. Bazı gruplar serginin ahlaki ve dini değerlere hakaret ettiğini savunurken federal araştırma komitesi, sergi hakkında inceleme yapılacağını açıkladı.

Alman anatomist Gunther von Hagens tarafından 1995 yılında başlayan, cesetlerle yapılan insan anatomisi sergisi Body Words, Moskova'da 12 Mart'ta açıldı.

Rusya'da federal suçları inceleyen araştırma komitesi, Moskova'daki sergiyi düzenleyenler ve sergi hakkında bir inceleme yapılacağını açıkladı. Komite, kamuya mâl olmuş isimlerin serginin "ahlaki değerlere zarar verdiği" ve "inançlıların dini değerlerine hakaret niteliği taşıdığı" şikâyetlerinde bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda Change.org'da Rusya'daki serginin kapatılmasına ilişkin bir sayfa açıldığı hatırlatıldı.

1995 yılında ilk kez açılan sergi, 23 yılda, 4 kıtada 44 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.