Gerçek bal nasıl anlaşılır?

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ör, buzdolabında yaklaşık bir ay bekleyen balın krem ya da tereyağı kıvamına gelmesinin, balın hakiki olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ör, yaptığı açıklamada, halkın sağlığını tehlikeye sokan sahte balların tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Balın buzdolabında kaşıkla alındığı zaman kesintisiz gelmesi gerektiğini vurgulayan Ör, "Buzdolabında yaklaşık bir ay bekleyen balın krem ya da tereyağı kıvama gelmesi, balın hakiki olduğunu gösterir. Bal, kristalize olarak kendini korumaya alır" diye konuştu.

Sahte bal satan firmalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini ifade eden Ör, bal tadı ve görünümü vermek için nişasta bazlı şeker, glikoz, gıda boyası ve bal aromalarının kullanıldığına dikkati çekti.

Birliklerinde bin 196 üye bulunduğunu, sahte bal satan firma veya kişilerin bu üyelerden kesinlikle bal almadığını vurgulayan Ör, şunları kaydetti.

"Bu ürünleri bal olarak alan nihai tüketicilerden duyduğumuz, aldıkları kavanozların 1 kilogram değil, 600 gram olduğudur. Peteklerin çevresini de glikozla doldurduklarını biliyoruz. Sağlık kurallarına uygun olmayan bu bal görünümlü ürünleri tüketen kişilerin daha bilinçli olmalarını istiyoruz. Maliyeti 1-1,5 lirayı bulan bu ürünler, çok ucuz fiyatlara satılıyor. 2014 yılında kestane balının kilogram taban fiyatını 60 lira olarak açıkladık. Bakanımıza konuya duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederiz."

Ör, en büyük sıkıntının ise televizyonlarda yayınlanan sahte bal reklamları olduğunu vurgulayarak, "Sahte bal satan firmalarla sonuna kadar mücadele edeceğiz" diyerek sözlerine tamamladı.