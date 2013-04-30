Gerçeğine çok yakın suni kalp dokusu üretildi

ABD'li bilimadamları, vücutta üretilen bir proteinden, doğal olanına çok yakın suni kalp dokusu üretmeyi başardı.

Kalplerin daha dayanıklı ve esnek olmalarına imkan veren mikro desenlere sahip kauçuk benzeri suni kalp dokusu, kalp hastalıklarının zararlı etkilerinin tedavisinde çığır açacak.

Bilimsel çalışmaları sırasında önce insan vücudunda, dokuların elastik olmalarını sağlayan bir protein olan tropoelastinden MeTro jel adlı kauçuk benzeri maddeyi üreten araştırmacılar, bir sonraki aşamadaysa bu maddeyi mikro üretme teknikleriyle birleştirerek, yüksek esneklik kazandıran belirgin mikro desenler içeren jeller meydana getirdi. Araştırmacılar, daha sonraysa bu jelleri kullanarak kalpteki kasılmayı sağlayan kas hücreleri ihtiva eden suni kalp dokusunu üretmeyi başardı.

ABD'deki Brigham and Women's Hospital'daki (BWH) biyo mühendis ekibince yapılan çalışma, 26 Nisan'da, Advanced Functional Materials adlı bilimsel derginin internet sitesinde bilim dünyasına tanıtıldı.

Araştırmanın yazı heyetinde yeralan kimya mühendisi Dr. Nasim Annabi, kalp krizi sonrasında kalplerdeki hasarı gidermede ve kalple ilgili diğer rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan mevcut biyo malzemelerin, gerekli işlevselliğe ve dayanıklılığa sahip bulunmadığına dikkati çekti. Annabi, 'Doğal kalp dokusunun mekanik özellikleri ve işlevlerine sahip bir seçeneği sunuyoruz' dedi.

MeTro jel adlı maddenin kalp hücrelerinin çalışma şekline ilişkin gelecekte yapılacak çalışmalara model olma özelliği taşıdığına işaret eden bilimadamları, araştırmalarının, damar ağlarını da içine alacak, daha detaylı 3 boyutlu kalp dokusu çeşitlerinin üretilmesi çalışmalarına temel teşkil ettiğini vurguladı.