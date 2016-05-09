Gerçeği 26 yıl sonra öğrendi; kayıp sandığı babasını annesi ve amcası öldürmüş!

Konya'da kayıp olarak aranırken 26 yıl önce eşi ve kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Sami Ekmekçi’nin İstanbul’da yaşayan oğlu 27 yaşındaki Yasin Ekmekçi, cinayetle şoke olduğunu söyledi. Kayıp zannederek yıllarca babasını aradığını belirten Yasin Ekmekçi, annesi ve amcasının zaman aşımından serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Ekmekçi, "Cesedi bulamadık, zaman aşımı deyip bu insanlar serbest bırakılmamalı. Herkesin kanını donduran bir olay. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağım ve bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi. Kuaförlük yaptığı İstanbul’dan Konya’ya gelen Ekmekçi, daha önce annesi ile amcasının babasını öldürdüğünü da sık sık rüyasında gördüğünü sözlerine ekledi.

DHA'nın haberine göre, Konya'nın Çumra ilçesinde müzisyenlik yapan ve 1990 yılında 27 yaşındayken ortadan kaybolan Sami Ekmekçi’nin öldürüldüğü Konya Emniyeti’ne 6 ay önce Avustralya’dan gelen bir elektronik ihbar sayesinde ortaya çıktı. İhbarda Sami Ekmekçi’nin eşi Safiye Demirci ve erkek kardeşi Ali Ekmekçi arasında ilişki olduğu, bu dedikoduların ardından da ortadan kaybolduğu bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından geçen Salı günü Konya’da yaşayan fırıncı şimdi 49 yaşındaki Ali Ekmekçi, İstanbul’da bir barda çalışan 45 yaşındaki Safiye Demirci ile olayla ilişkisi olduğu öne sürülen 40 yaşındaki kardeşi Şani Demirci’yi gözaltına aldı.

Ali Ekmekçi ifadesinde, yengesi Safiye Demirci ile ilişki yaşadığını bu nedenle de ağabeyini, yengesinin yardımıyla yatak odasında sopayla döverek öldürdükten sonra battaniyeye sardığı cesedi, Safiye Demirci’nin kardeşi Şani Demirci ile birlikte bir su kuyusuna attığını söyledi. Ali Demirci’nin gösterdiği yerde cesede ait kemikler bulunmazken cesedin atıldığı iddia edilen su kuyusunun bulunduğu bölgeden hızlı tren hattının geçtiğin tespit edildi.

Zaman aşımına girdi

Ali Ekmekçi, Safiye Demirci ve Şani Demirci, çıkarıldığı mahkemece 20 yıllık zaman aşımı nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, Sami Ekmekçi’nin kemiklerinin bulunması halinde ne zaman öldürüldüğüne yönelik inceleme yapılacağı ve soruşturmanın seyrinin de ona göre belirleneceği bildirildi.

Babasını kayıp olarak arıyordu

Yasin Ekmekçi ise yıllardır kayıp zannederek aradığı babası Sami Ekmekçi’yi annesi Safiye Demirci ve amcası Ali Ekmekçi’nin öldürdüğünü öğrenince şoke oldu. Yasin Ekmekçi bu şokun ardından bir de annesi ve babasının, zaman aşımı nedeniyle serbest bırakılmasıyla bir şok daha yaşadı.

Annesi ve amcasının tutuklu olarak yargılanması ve gerekli cezayı almasını isteyen Yasin Ekmekçi, hukuki mücadele başlatmak için İstanbul’dan Konya’ya geldi. Ekmekçi, ”Annem ve amcam serbest kaldıktan sonra onlarla görüşmedim, Çünkü sinirlerime hakim olamayıp, onlara kötü bir şey yapmaktan korktum. Bu yüzden de Konya’ya geldim ve hukuki mücadele için gereken ne işlem varsa yapacağım. Onların tutuklu yargılanmasını ve babama ait kemiklerin bulunup gerekli hapis cezasını almalarını sağlayacağım. Medyadan sesimi duyuracağım. Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a kadar her yere ulaşıp, bu olayın cezasız kalmasına izin vermeyeceğim. Zaman aşımı ne demek? Bu yumurta çalmak, para çalmak, hırsızlık değil. İnsan öldürülüyor burada. Böyle bir şey olamaz. Cesedi bulamadık, zaman aşımı deyip bu insanlar serbest bırakılmamalı. Herkesin kanını donduran bir olay. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağım ve bu olayın peşini bırakmayacağım” diye konuştu.