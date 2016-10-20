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Kültür-Sanat

Gerard Depardieu ödülünü gelecek yıl alacak

Gerard Depardieu, Uluslararası Antalya Film Festivali'ne konuk olacaktı

20 Ekim 2016 15:24

Fransız aktör Gerard Depardieu, Antalya Film Festivali'ne katılamayacağını açıkladı. Festival jürisi tarafından 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Depardieu, ödülünü gelecek sene alacak. 

CNN Türk'ün haberine göre; Gerard Depardieu, reklam çekimleri nedeniyle Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılamayacağını açıkladı. Dün başlayan festivale 'son dakika'da katılmayacağını açıklayan Depardieu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yaşam Boyu Başarı Ödülü benim için çok kıymetli umarım gelecek sene gelir ve ödülü o sahnede teslim alabilirim. Uluslararası Antalya Film Festivali ve bana bu onuru layık gören herkesten elimde olmayan bu nedenlerden dolayı gelemediğim için özür dilerim” 

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