Gerard Depardieu ödülünü gelecek yıl alacak

Fransız aktör Gerard Depardieu, Antalya Film Festivali'ne katılamayacağını açıkladı. Festival jürisi tarafından 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Depardieu, ödülünü gelecek sene alacak.

CNN Türk'ün haberine göre; Gerard Depardieu, reklam çekimleri nedeniyle Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılamayacağını açıkladı. Dün başlayan festivale 'son dakika'da katılmayacağını açıklayan Depardieu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yaşam Boyu Başarı Ödülü benim için çok kıymetli umarım gelecek sene gelir ve ödülü o sahnede teslim alabilirim. Uluslararası Antalya Film Festivali ve bana bu onuru layık gören herkesten elimde olmayan bu nedenlerden dolayı gelemediğim için özür dilerim”