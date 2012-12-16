Gerard Depardieu, Fransa vatandaşlığından da çıkıyor

Servet vergisi ödememek için ikametini ülkesi Fransa'dan Belçika'ya aktaran ünlü aktör Gerard Depardieu, bu kararına gelen sert tepkiler üzerine Fransız vatandaşlığından çıkacağını bildirdi.



Gerard Depardieu, bu sabah Fransız "Journal du Dimanche" gazetesi tarafından yayımlanan bir mektupta Belçika'ya yerleştiği için kendisini "sefil" olarak tanımlayan Başbakan Jean-Marc Ayrault'ya sert üsluplu bir cevap verdi.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre; Depardieu, "Sefil, sefil mi dediniz? Ne kadar sefilsiniz!" ifadeleriyle başlayan mektubunda, Başbakan Ayrault'ya "Size pasaportumu ve hiç kullanmadığım sosyal sigortamı iade ediyorum. Artık aynı vatanın insanları değiliz. Ben babamın bana her zaman öğrettiği gibi gerçek bir Avrupalıyım, dünya vatandaşıyım" şeklinde seslendi.

İkametini Belçika'ya aldırdığı için kendisine yönelik tepkilere anlam veremediğine vurguda bulunan Depardieu, "Benimle hemfikir olunmasını beklemiyorum ama en azından bana da saygılı olunmalı. Fransa'yı terk edenlerin hiçbiri benim gibi hakarete uğramadı" ifadelerini kullandı. Fransa'da bugüne kadar her türlü vergi borcunu düzenli olarak ödediğini belirten Depardieu, iş hayatına 14 yaşında bir matbaada çalışarak başladığını anımsattı.

Ünlü aktör, mektubunu, "2012 yılında gelirim yüzde 85'ini vergi olarak ödemiş biçimde ayrılıyorum. Soruyorum size Sayın Hollande'ın Başbakanı Sayın Ayrault, kim oluyorsunuz da beni böyle yargılıyorsunuz, siz kimsiniz? Kimseyi öldürmedim, kusur işlemedim, 45 yılda 145 milyon Euro vergi ödedim, 80 kişi çalıştırıyorum. Ne acınacak ne de övülecek biriyim ama 'sefil' kelimesini reddediyorum. Aşırılığa kaçmışlıklarım, yaşama olan sevgim ve açlığıma rağmen, hür bir insanım, beyefendi, ve nazik kalacağım" ifadeleriyle noktaladı.

Ünlü aktörün Belçika'ya yerleşme kararı Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti hükümeti ve sol partiler tarafından sert bir dille eleştirilmişti.