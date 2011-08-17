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Gerard Depardieu çişini yolcuların önünde yaptı

Fransız sinemasının yıldızı 62 yaşındaki Gerard Depardieu, Paris-Dublin seferini yapan uçağın kalkışı...

17 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fransız sinemasının yıldızı 62 yaşındaki Gerard Depardieu, Paris-Dublin seferini yapan uçağın kalkışı sırasında çok sıkışınca tuvaletini yolcuların gözü önünde koridora yaptı.


Air France-KLM firmasından bir yetkili, Gerard Depardieu'nün dün akşam üzeri Paris-Dublin seferini yapan uçakta tuvaletini koridora yaptığı yönündeki haberleri teyit ettiğini söyledi.

Haberi ilk duyuran özel Europe 1 radyosu, ünlü aktörün uçağın kalkışı sırasında ve hostesin tuvalete gitmek için kalkışın sonunu beklemesini istemesinden sonra yolcuların önünde tuvaletini yaptığını belirtti.

Radyoya açıklama yapan bir yolcu, Depardieu'nün tüm yolcular koltuklarındayken ayağa kalkarak "tuvaletini yapması gerektiği" için bağırdığını, hostesin kendisine 15 dakika beklemesi gerektiğini ve Fransız aktörün de bekleyemeyeceğini söylediğini anlattı. Yolcu, "Ve oraya ayakta yere yapıverdi" dedi.

Depardieu'nün çok içtiğinin anlaşıldığını ve hostesin çok şaşkın olduğunu anlatan yolcu, "Yapacak yorum yok, her şey nezaket içinde oldu bitti, diyecek bir şey yok. Bay Depardieu yerine oturdu, biz de uçağın temizlenmesi için havaalanının park alanına döndük" diye konuştu.

Aynı zamanda şarap üreticisi olan Fransız aktör, 1990 yılında alkollü araç kullandığı için hapis yatmıştı.


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