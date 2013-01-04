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Kültür-Sanat

Gérard Depardieu artık Rusyalı

Depardieu, geçen ay Fransa ınırına yakın bir Belçika kasabasına taşındığında, Putin, kendisini Rusya'ya kabul edebileceklerini duyumuştu

04 Ocak 2013 10:48

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 'zengin vergisi' ödememek için Fransa'yı terkeden ve Fransız vatandaşlığından çıkma tehdidinde bulunan ünlü sinema oyuncusu Gérard Depardieu'ya Rus vatandaşlığı verdi.

Depardieu, geçen ay Fransa ınırına yakın bir Belçika kasabasına taşındığında, Putin, kendisini Rusya'ya kabul edebileceklerini duyumuştu. Cumhurbaşkanı Putin geçen ay bir basın toplantısında, "Gérard gerçekten Rusya'da oturma iznine ya da Rus vatandaşlığına sahip olmak istiyorsa bizce bu konu, olumlu bir şekilde hallolmuştur." demişti. Vladimir Putin, Depardieu'den "dostum ve iş adamı" diye söz etmekte.

Kremlin'in internet sayfasında yer alan haberde, Putin'in Depardieu'ye vatandaşlık verdiğine ilişkin kararnameyi imzaladığı duyuruldu. Açıklamada kullanılan ifadelerden, 63 yaşındaki sinema oyuncusunun Rus vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş olduğu anlaşılıyor.

Reuters ajansı, Depardieu'nün yardımcısının haber hakkında yorum yapmayı reddettiğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın 1 milyon eurodan fazla kazananlardan % 75 vergi alma planları, geçen ay Fransız Anayasa Konseyi'nce engellendi; ancak Hollande, "varlıklılardan daha fazla vergi alınması için yasa önerisini değiştirerek yeniden gündeme getireceklerini" açıkladı.


BBCTürkçe

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