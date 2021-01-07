Georgia'da kritik seçim sonuçlandı: ABD'de Demokratlar Senato'da da çoğunluğu sağladı

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Demokrat Parti, ABD'nin Georgia eyaletinde bugün yapılan iki seçimi de kazanarak Senato'da da çoğunluğu sağladı.

Yeni yasama döneminde Kongre'nin iki kanadı da Demokratların kontrolünde olacak. Seçilmiş Başkan Joe Biden, kendi partisinin kontrolündeki bir Kongre'yle göreve başlayacak.

Edison Research'ün projeksiyonlarına göre Raphael Warnock'tan sonra belgeselci Jon Ossoff da Cumhuriyetçi rakibini yendi.

Demokratların bu zaferleriyle yeni dönemde Senato'da 50 Cumhuriyetçi 50 de Demokrat senatör olacak. Demokratlara eşitliği bozan oyu 20 Ocak'ta yemin edecek Başkan Yardımcısı Kamala Harris sağlayacak.

ABD'de Demokratlar 10 yıldır ilk defa Demokrat bir başkan seçilmişken Kongre'nin iki kanadında da çoğunluk sağladı.

Öte yandan, başkent Washington'da Başkan Donald Trump'ın destekçileri Kongre'ye ev sahipliği yapan Kongre'yi çevrelemiş durumda. Kongre, Joe Biden'ın seçimini resmileştirmek üzere toplanmıştı.