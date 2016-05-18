George Soros'un 123.5 milyon dolarlık altın alımının nedeni kriz beklentisi mi?

Spekülatif yatırımlarla bilinen George Soros'un altına 123.5 milyon dolarlık yatırım yapması “kriz beklentisi mi?” sorusunu gündeme getirmişti. Habertürk gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Yıldırım, yatırımın kriz beklentisi anlamına geldiğine dair iddialara "Soros'un yatırımını hemen kriz beklentisine işin kolayına kaçmak olur. Çünkü aynı Soros geçmişte altına yatırım yapmış” şeklinde cevap verdi. Yıldırım, Soros’un altına geçmesinin önemli olduğunu vurgulayara “Böyle bir figürün yüklüce altın alması, küresel ortamda tam bir kriz veya yüksek enflasyon beklemese dahi, en azından paralarının değersiz ve faizlerin düşük devam edeceği tahminine dayanabilir" diye yazdı.

Habertürk’ten Abdurrahman Yıldırım’ın bugünkü (18 Nisan 2016) yazısı şöyle:

Yaptığı büyük spekülatif yatırımlarla tanınan George Soros, hisse satıp altın almış. Bu hareket, kendisini defalarca ispatlamış bir piyasa kurdundan gelince yankısı da büyük oldu. Soros altında maden mi buldu ki, böyle bir dönemde 123.5 milyon dolarlık yatırım yaptı.

- Altın, kazanmak veya parayı korumak amacıyla yatırım yapılan bir araç. Daha çok kriz dönemlerinde ve fırtınalı havalarda güvenli liman özelliği taşıyor. Normalde altına bu yatırımı da ilk bakışta kriz beklentisine, finansal varlık fiyatlarında dramatik gerileme meydana geleceği korkusuna yorumlamak gerekli.

- Öyle ya, altının arkasında bir merkez bankası, bir ülke ekonomisi, enflasyon ve para yaratan bir mekanizma yok. Sınırlı bir üretim söz konusu, arzı hemen bollaştıramıyorsunuz. Ne kadar küresel çapta yaratılan piyasa likiditesi, para birimlerinin değer kaybı ve faiz oranlarının düşüşü varsa, sahibi bulunmayan altın da o kadar değerlenebiliyor. Altın fiyatları adeta dünyada büyük ekonomilerin yarattıkları likidite miktarının dünya altın miktarına bölünmesiyle bulunuyor diyebiliriz.

- Bu mekanizma küresel kriz öncesinde piyasaların yarattığı likidite nedeniyle altın fiyatlarının artması, kriz sonrasında da merkez bankalarının krize ilaç diye yarattıkları resmi likidite etkisiyle işlemeye devam etti. Altın fiyatları da 2001’den başlayıp 2011’de tepe yaptıktan sonra düşüşe geçti. 6 Eylül 2011’de de 1920 dolarlık ons fiyatıyla zirveyi gördükten sonra gerileme dönemine girdi. Altını daha sonra emtia fiyatları ve gelişmekte olan borsalar izledi.

- Altın 3 Aralık 2015’te 1045.4 dolara inerek son 7 yılın en düşüğünü gördü ve tepe noktasına göre yüzde 45.7 değer kaybetti. Soros’un alım yaptığı haberi de altının yeniden yukarı yönlü hareketine başladığı bir döneme denk geliyor.

- Soros’un yatırımını hemen kriz beklentisine yormak işin kolayına kaçmak olur. Çünkü aynı Soros geçmişte altına yatırım yapmış. 22 Mayıs 2003 tarihli Sabah Gazetesi’nde Soros’un ABD hükümetini doların değer kaybına göz yummakla suçladığını ve bu nedenle “Dolar satıp altın alıyorum” dediğini görüyoruz. Soros’tan altın konusunda yaklaşık 7 yıl hiç ses çıkmadı. Ocak 2010’da Davos toplantısında Soros “Faiz oranları düşük kalınca varlık balonları oluşması için koşullar oluşur ve şu anda balonlar büyüyor. En tepedeki varlık balonu da altın” dedi.

- Soros’un 2011 sonu itibarıyla altını sattığını ise ABD’nin SPK’sı SEC’in 3 aylık bülteninden gördük. Ortalama fiyatın 363 dolar olduğu 2003’te alıp yapan Soros fiyatın ortalama 1.567 dolara çıktığı 2011’de satmış. Satış için 8 yıl beklemiş ve yaklaşık 5 milyar dolar kazanmış. Arada dünyanın 100 yılda bir gördüğü belirtilen küresel kriz yaşanmış. Krizden 4 yıl önce almış, krizden 2 yıl sonra satmış. Yani Soros’un bundan önceki altın hareketi krizin bir göstergesi veya korkusundan değil, sadece paranın peşinden giden bir tecrübenin göstergesi gibi geliyor bize.

- Şimdi Soros yine altın aldı. Mutlaka kâr etmek veya sermayeyi korumak amacıyla almıştır. Satmak için kaç yıl bekleyecek, sığınılacak liman güdüsü mü yoksa risk iştahı mı ağır bastı, kazanacak mı kaybedecek mi, bunu zaman gösterecek. Geçmişin kazancı geleceğin kârı değildir ama Soros’un altına geçmesi de önemlidir.

- Böyle bir figürün yüklüce altın alması, küresel ortamda tam bir kriz veya yüksek enflasyon beklemese dahi, en azından paraların değersiz ve faizlerin düşük kalmaya devam edeceği tahminine dayanabilir. Soros’u izlemeyi düşüneceklere en azından geçmişteki yatırım süresini hatırlatmak isterim.

SONUÇ: “Bana aslan postu giydiriyorsun.” Erasmus