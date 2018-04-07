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Ekonomi

George Soros kripto paralara yatırım yapacağını duyurdu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Nisan (DHA) – ABD’li girişimci George Soros’un, Ocak ayında kripto paraları bir balon olarak adlandırmasına rağmen, sanal para piyasasında işlem yapmaya hazırlandığı duyuruldu

07 Nisan 2018 13:04

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Nisan (DHA) – ABD’li girişimci George Soros’un, Ocak ayında kripto paraları bir balon olarak adlandırmasına rağmen, sanal para piyasasında işlem yapmaya hazırlandığı duyuruldu.
New York Merkezli Soros Fon Yönetimi şirketinden makro yatırım yöneticisi Adam Fisher’a, şirket yönetiminden sanal para piyasasında işlem yapma onayı aldığı duyurulurken, Fissher’dan bir açıklama gelmedi.
Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Soros, kripto paraların uçuculukları sebebiyle gerçek bir para birimi gibi kullanılamayacağını söyleyerek sanal paraları bir balon olarak nitelendirmiş ve, “Dünyada diktatörler olduğu sürece sanal paralar onların ülke dışına para kaçırma aracı olacak” demişti.
Bitcoin, Soros’un açıklamasından bu yana, yatırımcıların endişeleri sebebiyle yüzde 41’lik değer kaybına uğrarken, pek çok fon yöneticisinin kripto para piyasasında işlem yapmaya hazırlanıyor.
Soros’un bu hamlesi, eski fon yöneticisi Mike Novogratz Aralık ayından yeni bir kripto para fonu kuracağını açıklaması, fon yönetimi şirketi Passport kurucusu John Burbank, kripto para piyasasında işlem yapmak için 150 milyon dolarlık iki ayrı fon kuracağını duyurması ve milyarder fon yöneticisi Alan Howard ise firmasından ayrı olarak kendi mal varlığıyla kripto para işlemlerine yatırım yapmasından sonra geldi.
 

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