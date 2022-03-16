George Soros: 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi yeni dünya savaşının başlangıcıydı; uygarlığımız yok olabilir

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Macar asıllı ABD'li yatırımcı George Soros, 24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal emri vermesiyle yeni bir dünya savaşı başlattığını belirtti.

Project Syndicate için bir yazı kaleme alan Soros, Putin'in işgalden 20 gün önce Çin lideri Şi Cingping ile bir araya geldiğine dikkat çekti:

"Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali uygarlığımızı yok etme potansiyeli olan üçüncü bir dünya savaşının başlangıcıydı. İşgalden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping arasında 4 Şubat'ta bir görüşme yapıldı: Çin Yeni Yılı ve Pekin Kış Olimpiyatları'nın başında. Toplantının sonunda iki adam 5 bin kelimelik, dikkatle kelimelendirilmiş bir döküman hazırladı. Belgede iki ülke arasında yakın partnerlikten söz ediliyordu. "

Şi'nin Putin'e bir açık çek verdiğini belirten Soros, Çin liderinin kendi ördüğü olaylar zinciriyle Mao Zedong ve Deng Şiaoping seviyesinde bir lider yetkilerine ulaşmaya yaklaştığını belirtti. Soros, Putin'in de hayalindeki statüye ulaşmaya başladığını yazdı:

"Şi'nin desteğini alan Putin, hayatı boyunca kurduğu hayale vahşet dolu yollarla ulaşmaya kararlı. 70 yaşına yaklaşan Putin, Rusya tarihine ya şimdi geçeceğini; ya da asla geçemeyeceğini düşünüyor. Ancak Rusya'nın dünyadaki rolüne çarpık bir bakışı var. Görünüşe göre Rus halkının hiç sorgulamadan takip edebileceği bir Çar'a ihtiyacı olduğuna inanıyor. Bu, demokratik bir toplumun tam zıttı ve aynı zamanda Rusya'nın 'ruhunu' da çarpıtan bir bakış. Putin'in görüşü aşırı hassasiyete varacak kadar duygusal."

"Putin'i kişisel olarak tanımıyorum, ancak onun yükselişini yakından izledim, acımasızlığının farkındayım" yazan Soros, "Çeçenistan'ın başkenti Grozni'yi tamamıyla yıktı. Simdi aynısını Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapma tehdidinde bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Soros, Putin'in artık "o kurnaz KGB ajanı olmadığını" ve gerçekle bağını kaybettiğini savundu:

"Putin eskiden kurnaz bir KGB ajanıydı, ancak son zamanlarda değişmiş gibi gözüküyor. Artık sabit fikirli ve gerçekle bağı kopmuş gözüküyor. Ukrayna'daki durumu kesinlikle yanlış okudu. Rusça konuşan Ukraynalıların Rus askerini kolları açık karşılayacağını düşünüyordu; ancak onlar da Ukraynaca konuşan nüfustan farklı tepki vermedi. Ukraynalılar tüm ihtimaller karşısında inanılmaz ve cesur bir direniş sergiledi."

Soros, "Putin ve Şi'nin uygarlığımızı yok etmeden devrileceklerini umabiliriz" yazdı.