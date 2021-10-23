Açık Toplum Vakfı'ndan Erdoğan'a 'Soros artığı' yanıtı: Kavala'nın masum olduğu gerçeğinden uzaklaştırma çabasıdır

Vakıf, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye cumhurbaşkanını, sahte suçlamalarla dört yıl hapis yatmış iş insanı ve hayırsever Osman Kavala davasıyla ilgili gerçekleri gizlemek amacıyla George Soros'un adını anmaktan vazgeçmeye” çağırdı.

Erdoğan’ın 21 Ekim’de Afrika ziyareti dönüşü uçakta yaptığı konuşmada Osman Kavala için söylediği 'Soros artığı' sözlerine karşı Açık Toplum Vakfı yazılı bir açıklama yaptı.



Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısının yinelendiği açıklamada, 2018 yılına kadar Açık Toplum Vakfı'nın tüm faaliyetlerinin İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlendiğine de dikkat çekildi.

Ne olmuştu?

Osman Kavala'nın tutukluluğunun 4. yılı nedeniyle 18 Ekim'de ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın yayımladığı ortak açıklamanın bu ülkelerden bazılarının Ankara Büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Afrika turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Osman Kavala'yı 'Soros artığı' diye niteledirmişti.



ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçileri için şunları söylemişti:



"Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye’yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane Büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala’yı bırakın"

Recep Tayyip Erdoğan, ise iş insanı Osman Kavala’nın “derhal serbest bırakılması” için çağrıda bulunan, aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçileri hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesi" talimatı verdiğini söyledi.

Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler"