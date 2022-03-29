George Russell, Mercedes'in tekrar rekabetçi olmasının aylar alabileceğini düşünüyor

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Son 8 sezondur Formula 1 takımlar şampiyonluğuna ambargo koyan Mercedes'in yeni pilotu George Russell, otomobil geliştirilmediği sürece kendisinin veya takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın şampiyonluk şansı olmayacağını; yeni Mercedes'in rekabetçi hale gelmesinin 8 yarışı bulabileceğini ifade etti.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Suudi Arabistan Grand Prix'yi Russell 5., Hamilton 10. sırada bitirdi. Yarışın bazı bölümlerinde iki pilot da yarışa liderlik eden otomobillerden bir saniye kadar yavaştı.

Russell, sezona kötü girmelerinin nedeninin en büyük nedeninin otomobildeki 'porpoising', yani belli bir hıza ulaştıktan sonra süspansiyonların yukarı-aşağı hareket etmesi problemi olduğunu belirtti. Russell, bu sorun çözülmeden Mercedes'in rekabetçi olamayacağını belirtti.

"Pes etmiyoruz" diyen Russell, 6 yarış böyle devam etseler bile sorun çözüldükten sonra tekrar zirveye ulaşma şansları olacağını ifade etti.