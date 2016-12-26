George Michael'ın hayatını anlatan 6 şarkı

53 yaşında hayatını kaybeden George Michael, İngiltere'nin en çok sevilen sanatçılarından biriydi. 1980'li yıllara damgasını vuran vokalist ve söz yazarı Michael'ın hayatını anlatan 6 şarkı…

Bu şarkı, George Michael'ın ilk solo hit şarkısıydı. 1984 yayımlanan şarkı, yüzeysel melodileriyle bilinen Wham! grubunun şarkılarının aksine zengin melodiye sahipti ve onu ciddiye alınır bir şarkıcı yaptı. Kariyeri boyunca en çok bilinen şarkısı oldu.

Careless Whisper, işe gitmekte olan 17 yaşındaki George tarafından yazılmıştı.

George, İngiltere'nin doğusunda bulunan Hertfordshire bölgesindeki Bushey kentinde Bel Air isimli restoranda DJ'lik yapıyordu ve beste otobüste aklına geldi:

"Melodinin aklıma geldiği anı, otobüse binişimi ve arkada oturuşumu, kelimeleri melodiye döküşümü ve her şeyi hatırlıyorum."

Romantizm ve onu okul diskosunda gören başka bir kız için ilk sevgiliden ayrılmanın pişmanlığı… "Careless Whisper'daki bütün fikir, ilk sevgilinin diğerini öğrenmesiydi - ama böyle bir şey hiç olmadı."

George, geç kaldığı ve restoran sahibinin hoşuna gitmeyen şarkılar çaldığı için işinden atıldı. Ama işten ayrılmadan önce son gecesinde, Careles Whisper'ın demosunu çaldı.

"Gecenin sonuna doğru onu çaldım…ve sahne doldu. Daha önce onu hiç duymamışlardı, ama sahne doldu. 'Bu iyiye işaret' diye düşündüğümü hatırlıyorum."

Careless Whisper çok başarı kazanmış ve pek çok dansın müziği olarak kullanılmış olabilir, ama George onun taşıdığı duygusal yoğunluğun çok farkında değildi.

"Gelişi güzel bir şarkı sözü yazabiliyorsunuz, iyi bir şarkı sözü olması gerekmiyor, ama çok fazla insana çok fazla şey ifade edebiliyor- Bu beni hayal kırıklığını uğratıyor."

İki yıl sonra yayınladığı ve bir numaraya yükselen bir sonraki solo şarkısı 'A Different Corner', "daha gerçekti."

George'u beyaz bir odada beyaz kıyafetler içinde gösteren hüzünlü ve hassas aşk şarkısı, onun derin duygularına karşılık vermeyen biri için yazılmıştı.

'A Different Corner' piyasaya çıktığında, George ün ve servet sahibiydi, ama bunlar gerçek aşk ile arasındaki engellerdi. "İstediğim herşeye sahiptim, ilk kez gerçekten aşık olmuştum ve sahip olduklarım yüzünden yürümeyecek gibi gözüküyordu."

Albüm kapağında yazan bir notta kısaca şöyle diyordu: "Bu albüm, bir anıya adanmıştır."

"Deneyimimi ve duygularımı ilk kez bir şarkı için kullandım. Tamamen terapötikti, hayatımın bu yönünü dışarı döktüm. Careless Whisper hiçbir zaman beni bu şekilde etkilemedi."

George'un çok satan solo çıkış albümü 'Faith'in ilk şarkısı, cinsel birleşmeye funk tarzı bir kasideydi ve yayınlanır yayınlanmaz tartışma yarattı.

BBC radyoda gündüz saatlerinde çalınması engellendi, müzik kanalı MTV George'un o zamanlarki kız arkadaşı ve ilham perisi Kathy Jeung'un oynadığı klipteki bazı görüntüleri çıkararak klibi yayımladı.

Medyada çıkan haberlere yanıt olarak George, "Bir kaç hafta için deccal oldum" dedi.

Onun bu cesur çıkışı ana akım medyayı ürkütse de, videoda çıplak kadın bedeni üzerinde "tek eşliliği keşfet" yazıyordu ve George şarkının AIDS tehdidine karşı çok eşli cinsel yaşama karşı çıkış olduğunu söyledi.

O zamanlar AIDS korkusu yüksekti ve George cinsel ilişkinin korkulacak bir şey olduğuna ilişkin hakim görüşe sinir olduğunu söyledi.

"'Gelişi güzel cinsel ilişkiye girmeye karşı çıkılmalı ama çocukları cinsellikten korkutmadan da bunu yapabilirsiniz' demek istedim" diyordu.

"Bir şeyin erotik olması için yasak ve kalitesiz olması gerektiği fikrine karşı çıkmaya çalışıyordum."

Bu ufak sansasyon, albümün ününü etkilemedi - ABD'de 10 milyon satarak 1980'lerin en çok satan albümlerinden biri haline geldi.

'Listen Without Prejudice Vol 1' isimli bir sonraki albümünü yayınladığında George, fazla göz önünde olma ve tükenme korkusuyla geri çekilmesi gerektiğine karar verdi.

"Eğer hayatım istediğim şekilde devam edecek olsaydı, bir daha kameraların önüne asla çıkmazdım" dedi.

İnziva, modern çağda para ve dinin ahlaki boyutuyla mücadele eden biri hakkındaki 'Praying For Time' isimli şarkının klibinde yer almaması anlamına geliyordu.

Şarkı sözleri şöyleydi:

"Kapının arkasından haykırıyorsun/ 'Benim olan benim, senin değil'/ Çok fazla şeyim olabilir ama şansımı denemek istiyorum/ Çünkü Tanrı skor tutmayı bıraktı."

George'un köşesine çekilmesine herkes sıcak bakmıyordu, albüm şirketi Sony ile arasında çatlak yarattı ve üç yıl sonra kozlar mahkemede paylaşıldı.

'Freedom 90' isimli şarkısının klibinde de yer almadı, bunun yerine beş tane süper model klipte oynadı ve Faith albümündeki ünlü deri ceketi yakıldı.

'Older' isimli albümünün başlangıç şarkısı, etkileyici 'Jesus To A Child' George'un muhtemelen en kişisel bestesi.

"Kutsanmışım, biliyorum/ Cennet gönderdi, cehennem çaldı/ Bana gülümsedin/ İsa'nın bir çocuğa gülümsediği gibi."

Şarkı, hayranlarını mutlu etti ve İngiltere'de bir numaraya yükseldi.

O zamanlar bilinmiyordu ancak George'un partneri Anselmo Feleppa üç yıl önce AIDS ile ilişkili beyin kanamasından hayatını kaybetmişti. Şarkının öznesi oydu.

"Bence Anselmo kendimden öne koyarak sevdiğim ilk kişiydi" dedi.

O zamanlar Anselmo hakkında konuşmaktan kaçınsa da, basında George'un cinsel yönelimlerine dair spekülasyonlar artıyordu.

George bunlara "Bence modern dünyada en zor olan şeylerden biri, cinselliğin çok ama çok bulanık olması" sözleriyle yanıt verdi.

1998'de George, Los Angeles kentinde kamuya açık bir tuvalette uygunsuz davranıştan tutuklanınca cinsel yönelimiyle ilgili sorulara yanıt vermek zorunda kaldı.

Utançla geri çekilmek yerine, gazetelerdeki haberlerle cüretkar ve esprili bir şekilde yüzleşmeye karar verdi.

Tutuklanmasından sonra, CNN kanalında ilk eşcinsel ilişkisini 27 yaşında yaşadığını açıkladı ve "Kadınlarla olduğum zamanlardaki şarkılar gerçekten kadınlar hakkındaydı ve o zamandan beri yazdığım şarkılar açıkça belli ki erkekler hakkında" dedi.

Tutuklanmasına sadece yaptığı röportajlarla yanıt vermedi, kendisiyle dalga geçtiği pop şarkısı Outside'ın klibinde de polis olarak giyindi ve diskoya dönüşmüş kamuya açık bir tuvallette dans etti.

Şarkı İngiltere'de iki numaraya yükseldi ve muhtemelen kariyeri tehlikeye atan bir utancın özgürleştirici kişisel devrime dönüştürülmesine en iyi örnek oldu.