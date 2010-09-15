George Michael'a hapis cezası

T24- İngiliz şarkıcı George Michael, uyuşturucu alarak araç kullanmaktan ve kazaya sebep olmaktan sekiz hafta hapis cezasına çarptırıldı.





Kararın açıklanmasının ardından Michael ve 14 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kenny Goss gözyaşlarına hakim olamadı. Sanatçının mahkeme dışında bekleyen hayranları da gözyaşlarına boğuldu.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki Highbury Corner Sulh Mahkemesi, 47 yaşındaki sanatçıya, temmuz ayında yaptığı trafik kazasıyla ilgili soruşturmada kenevir kullandığının tespit edilmesinin ardından, bugünkü duruşmada hapis cezası verdi.



George Michael, benzer bir suçtan üç yıl önce ceza aldığı için araba kullanması yasaktı.



Şarkıcı geçen Temmuz ayında kuzey Londra'da yaptığı trafik kazasında, sabahın erken saatlerinde evine arabasıyla giderken, kaldırıma çıkmış ve bir fotoğrafçı dükkanına çarparak, maddi zarara neden olmuştu. Olayın ardından tutuklanan Michael'ın üzerinden uyuşturucu çıkmış, yapılan kan testleri sonucu da kenevir kullandığı tespit edilmişti.



Ünlü sanatçıya 8 hafta hapis cezası verilmesinin ardından gözyaşları adeta sel oldu aktı.



Hapis cezasının açıklanmasından sonra Michael ve sevgilisi Goss'un mahkeme salonunda ağladığı belirtildi. Goss'un mahkeme binasından çıkarken de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.



Michael'ın davasının görüldüğü Sulh Mahkemesi'nin önünde, sanatçının çok sayıda hayranı toplandı. Kararın açıklanmasının ardından şarkıcının hayranları da gözyaşlarına boğuldu.