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Yaşam

George Michael trafik kazası geçirdi

Ünlü İngiliz şarkıcı George Michael'ın Londra yakınlarında kaza geçirdiği bildirildi

18 Mayıs 2013 10:47

Ünlü şarkıcı George Michael, Londra yakınlarında trafik kazası geçirdi. Otomobili takla atan Micheal'ın kazayı hafif yaralarla atlattığı bildirildi.
 
Sanatçının menajeri Connie Filippello, Londra'nın kuzeybatısındaki M1 otobanında meydana gelen kazada 49 yaşındaki şarkıcının içinde bulunduğu aracın takla attığını söyledi.

Filippello, yolcu koltuğunda oturan Michael'in kazadan hafif yaralarla kurtulduğunu, aracı kullanan arkadaşının ise başından ağır yaralandığını belirtti.

Grammy ödüllü Michael, 2010 yılında Londra'nın kuzeyinde aracıyla bir fotoğrafçı dükkanına dalmıştı. Uyuşturucu aldığını kabul eden şarkıcı, 8 hafta cezaevinde kalmış ve ehliyetine el konulmuştu.

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