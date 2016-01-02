George Lucas 'beyaz köle tacirleri' dediği Disney'den özür diledi

Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin yaratıcısı George Lucas serinin telif haklarını sattığı Disney şirketi için kullandığı "beyaz köle tüccarları" ifadesi nedeniyle özür diledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, dört yıl önce Star Wars'un haklarını 4,05 milyar dolara Disney'e satan Lucas geçen hafta katıldığı bir televizyon programında "Çocuklarımı beyaz köle tüccarlarına satmış gibiyim" demişti.

Konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada "yanlış ifadeler seçtiğini, çok uygunsuz bir benzetme yaptığını ve Disney'e büyük bir saygısı olduğunu" belirten George Lucas "Disney'le 40 yıldır çalışıyorum ve şirketle Bob Iger'ın liderliğine büyük bir saygı duyduğum için Star Wars'ın emanetçisi olarak onları seçtim" dedi.

"Bunlar benim çocuklarım, tüm Star Wars filmleri ve onları beyaz köle tacirlerine sattım"

George Lucas televizyon programındaki söyleşide Disney'in Star Wars serisi için belirlediği rotayı eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçmişe dair bir film yapmak istiyorlardı. Ben bunu sevmiyorum. Her filmi tamamen farklı, farklı gezegenlerle, farklı uzay gemileriyle, yepyeni bir şey haline getirmek için çok çalışıyorum. Zaten beni pek işin içine karıştırmak istemiyorlardı. Karışırsam sorun çıkaracaktım ve benim yapılmasını istediğim şeyleri yapmayacaklardı. Çünkü artık bunu yapma yetkim yok. Bunlar benim çocuklarım. Tüm Star Wars filmleri. Onları sevdim ve ben yarattım. Filmlerle çok yakından ilgiliyim. Onları bütün bunları alan beyaz köle tacirlerine sattım."