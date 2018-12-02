George H.W. Bush'un 1993'de Bill Clinton'a yazdığı mektup sosyal medyada gündem oldu

T24 Haber Merkezi

Çeviri: Metin Kaan Kurtuluş

ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush, iki gün önce (30 Kasım 2018) 94 yaşında hayatını kaybetti. ABD siyasetinin en akılda kalan isimlerinde biri olan H.W. Bush, bir dönem başkanlık yapmış ve iki dönem boyunca da 40. Başkan Ronald Reagan'a başkan yardımcılığı yapmıştı.

1992 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Bill Clinton, Bush'u büyük bir farkla geçerek Beyaz Saray'ı Cumhuriyetçilerin elinden almıştı. Bush'un onu geçen rakibine oval ofisden ayrılmadan önce yazıp bıraktığı bir mektup ABD'de gündem konusu oldu. Bush'un politikalarını destekleyen, desteklemeyen birçok kişi "devlet büyüklüğü ve demokraside rekabet böyle olmalı" benzeri ifadeler kullanarak mektubu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bush'un 1993 yılında Bill Clinton'a yazıp Oval Ofis'teki masaya bıraktığı mektup şöyle:

Ocak 20, 1993

Sevgili Bill,

Bu ofise şimdi girdiğimde dört yıl önce hissettiğim saygı ve hayretin aynısını takrar yaşadım. Biliyorum ki sen de bu hislerin aynısı hissedeceksin.

Burada büyük mutluluklar yaşamanı diliyorum. Ben asla bazı başkanların bahsettiği yalnızlığı hissetmedim.

Çok zor zamanların olacak, hak etmediğini düşündüğün eleştirileri duymak bu günleri daha da zorlaştıracak. Bu konuda pek tavsiye verebilecek biri değilim; ama eleştirilerin seni yıldırmasına ve yönünü değiştirmesine izin verme.

Bu notu okuduğunda Başkan olmuş olacaksın. Sana ve ailene iyi dileklerimi sunuyorum.

Artık senin başarın bizim ülkemizin başarısı. Başarılı olmanı istiyorum.

İyi şanslar-

George