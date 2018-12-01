George H. W. Bush hayatını kaybetti

Deniz Kılınç (DHA) – ABD’nin 41’inci Başkanı George H. W. Bush 94 yaşında hayatını kaybetti.

Bush’un ölüm haberini, sözcüsü Jim McGrath Twitter üzerinden yaptığı açıklamada duyururken; “Baba Bush” olarak da bilinen eski ABD Başkanı’nın Parkinson hastalığıyla mücadele ettiği ve Nisan ayında hayatını kaybeden eşi Barbara Bush’un ölümünden sonra kaptığı bir enfeksiyon sebebiyle hastane kaldırıldığı belirtildi.



Nisan ayından bu yana tedavi altında olan ve ABD’nin 43’üncü Başkanı George W. Bush’un babası olan Bush’un 30 Kasım’da hayatını kaybettiği duyuruldu.



George W. Bush’un yaptığı resmi açıklamada, “Jeb, Neil, Marvin, Doro ve ben babamız Bush\'un öldüğünü açıklamaktan dolayı üzgünüz. George H.W. Bush yüksek bir karaktere sahipti ve bir evladın isteyebileceği en iyi babaydı. Bütün Bush ailesi olarak babamızı seven ve ilgilenen bütün herkese minnettardır” ifadeleri yer aldı.

1989-1993 yılları arasında Beyaz Saray\'da bulunan Bush, özellikle Sovyetler Birliği döneminin sonunda görev yapan ABD Başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.