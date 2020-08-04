George Floyd’un yeni görüntüleri ortaya çıktı

George Floyd'un öldürülmesi başta ABD olmak üzere birçok ülkede insan hakları savunucularının geniş çaplı protestolarına sebep oldu. George Floyd'un ölmeden önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Polis memurlarının kullandığı "vücut kamerası"ndan Floyd'un ölmeden önce aracının içindeyken, "Memur bey gözünüzün içine bakıyorum, lütfen beni vurmayın, lütfen dostum. Henüz annemi yeni kaybettim" dediği görülüyor.

ABD’nin Minneapolis kentinde polisin boğazını diziyle sıkarak öldürdüğü George Floyd ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı…

25 Mayıs’ta polis memuru Derek Chauvin’in gözaltına alırken aracından çıkarıp yere fırlattığı ve daha sonra diziyle boğazına yaklaşık 9 dakika boyunca baskı yaptığı George Floyd’un polis kamerasından çekilmiş görüntülerine DailyMail.com ulaştı.

“Akıl sağlığım yerinde değil..."

DailyMail.com’un ele geçirdiği görüntüler polis memurları Thomas Lane ve Alex Kueng’in kullandığı “vücut kameraları”ndan 46 yaşındaki Floyd’un aracından çıkmadan önce söyledikleri ve yakarışı görülüyor.

Videoda polis memurlarına adeta yalvaran Floyd, “Gözünüzün içine bakıyorum memur bey. Lütfen beni vurmayın. Ben yakın zamanda annemi kaybettim dostum” dedi.