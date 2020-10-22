George Floyd'un ölümüyle suçlanan polis Derek Chauvin'in 3’üncü dereceden cinayet suçlaması düşürüldü

ABD’de siyah George Floyd’u gözaltına alırken diziyle boynuna bastıran ve ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’in 3’üncü dereceden cinayet suçlamasının düşürüldüğü duyuruldu.



ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyah George Floyd’u gözaltına aldığı sırada diziyle boynuna bastıran ve ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’in 3’üncü dereceden cinayet suçlamasının düşürüldüğü, 2’inci dereceden cinayet suçlamasıyla yargılanmasına devam edileceği bildirildi. Hakim Peter Cahill, söz konusu kararı kamuya duyurdu.

Serbest kalmıştı

ABD’de siyahilerin yoğun tepkisine neden olan ve ülke çapında protestoların düzenlenmesine yol açan olayda cinayetle suçlanan Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlenmişti ve 7 Ekim’de şartlı kefaletle serbest bırakılmıştı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlanmıştı.

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"Nefes alamıyorum"

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahlara yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramış, kısa süre içinde dünyanın farklı ülkelerinde de başlamıştı.