George Floyd'un ölümüyle suçlanan polis Derek Chauvin 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı!

ABD'nin Minneapolis kentinde siyah vatandaş George Floyd'un gözaltına alınması sırasında ölümüne yol açmakla suçlanan polis Derek Chauvin'in 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

25 Mayıs'ta Floyd'u gözaltına almak için yere yatırıp 8 dakika boyunca boynuna diziyle bastırarak ölümüne neden olan polis memuru 44 yaşındaki Derek Chauvin, 1 milyon dolar kefalet karşılığı şartlı tahliye edildi.

Hennepin County Bölge Mahkemesi'ndeki dosyada Chauvin'in kefalet bedelinin ''Allegheny Casualty'' adlı sigorta şirketi tarafından garanti edildiğini onaylayan bir tahvil yer aldı.

Chauvin kasıtlı olmayan ikinci derece cinayet, üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürmekten yargılanıyor. Chauvin'in önümüzdeki mart ayında yeniden mahkemeye çıkması bekleniyor.

Floyd'un boğularak öldürülmesine dair yargılanan polislerden Tou Thao, Thomas Lane ve J. Alexander Kueng, geçen aylarda 750 bin dolar kefaletle bırakılmışlardı.

Chauvin'in de serbest kalmasıyla Floyd'un ölümüyle ilgili davada hapiste tutulan kimse kalmadı.

"Nefes alamıyorum"

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahlara yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramış, kısa süre içinde dünyanın farklı ülkelerinde de başlamıştı.