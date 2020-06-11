George Floyd'un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest kaldı

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ABD'nin Minneapolis kentinde polisin siyah vatandaş George Floyd'u boynunu dizine bastırması sonucun boğarak öldüğü olaya dahil olan 4 polisten biri Thomas Lane'in kefalet ücreti ödenerek serbest bırakıldığı belirtildi.

CNN'in hapishanenin internet sitesinden aldığı bilgiye göre 37 yaşında Lane, George Floyd ölümüne neden olan şekilde yüzüstü yere bastırılırken 4 gündür görev başındaydı.

Lane'in avukatı Earl Gray, müvekkilinin 9 dakika boyunca nasıl Floyd'un ölümüne boğulmasını izleyebildiği sorulduğunda "Durup izlemedim. Bacaklarını tutuyordu çünkü adam başta direnmişti. Bacağını tutarken Chauvin'e sordu 'Çevirsek mi nefes alamıyor?' diye, Chavun 'Hayır' dedi" dedi.

George Floyd'un Minneapolis kentinde bir sahte fatura ihbarı üzerine gözaltına alan 4 polis memuru Floyd'un gözaltında boğularak ölümüne neden oldu. Polislerden Derek Chauvin, cinayetten tutuklanırken Lane ve diğer polisler ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklık suçundan tutuklandı.