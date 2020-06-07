George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te belediye başkanı protestocular arasında yuhalandı

ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un bir polis memurunun dizini başına bastırarak boğması sonucu öldüğü kent olan Minneapolis'te belediye başkanı protestocuların karşısına çıktı. Belediye Başkanı Jacob Frey, polisin bütçesinin kesilmesini reddettiği için protestocular tarafından yuhalandı.

Minneapolis’in 38 yaşındaki belediye başkanı Jacob Frey, Minneapolis Polis Departmanı’nın bütçesinin dondurulmasını isteyen binlerce göstericinin karşısına sivil kıyafetleriyle çıktı.

Göstericilerin arasına girdikten sonra mikrofon tutan bir kadının karşısına çıkan Frey kendisine sorulan “Polise aktarılan bütçenin kesilmesini destekliyor musunuz” sorusuna “Hayır” yanıtını verince tepki çekti.

Frey’in bu açıklaması üzerine göstericiler belediye başkanını yuhalamaya başladı. Göstericiler, “Evine git Jacob, evine git”, “Utan” ve “Defol git” gibi sloganlar attı. Bazı göstericiler el ve kol hareketleri de yaptı.

Göstericilerin yol açması üzerine olay yerinden uzaklaşan Frey’in sözcüsü daha sonra ABD’nin önde gelen medya kuruluşu CNN’e bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Belediye Başkanı Frey’in polis şefi Medaria Arradondo ile birlikte köklü yapısal değişiklikler yapma ve sistematik ırkçılığı ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecek. Polis departmanına desteği kesmeyi desteklemiyor” ifadesi kullanıldı.