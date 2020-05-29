George Floyd'un katilinin olay yerine gitmesine yol açan 911 araması yayınlandı

T24 Dış Haberler

Tüm dünyayı dehşete düşüren George Floyd cinayetini işleyen polislerin, siyah vatandaşın bulunduğu yere aldıkları bir ihbar sonucu gittiği ortaya çıktı.

Telefonda ihbarda bulunan kişi Floyd'un dükkanlarında sahte banknot kullanmaya çalıştığını ve daha sonra sarhoş bir biçimde arabasında oturduğu söylüyor. Olay yerinden paylaşılan ilk görüntülerde Floyd'un sırtını bir binaya dayamış şekilde oturduğu görülüyordu.

Kısa sonra bir polis memuru, yerde kelepçeli bir biçimde yatan Floyd'un ensesine diziyle baskı uyguladı. Floyd boğularak hayatını kaybetti. Olay yerindeki diğer polis memurları cinayete müdahale etmedi.

Polisin Floyd'un olduğu bölgeye gitmesine yol açan telefon konuşmasının deşifresi şöyle:

Operatör: 911, acil durumun olduğu adres nedir?

Arayan vatandaş: Burası 3759 Chicago caddesi

O: Size nasıl yardımcı olabilirim?

A: Biri dükkanımıza geldi ve bize sahte para ile ödeme yaptı. Durumu fark ettiğimizde dışarı fırladık, o kişi arabasında oturuyordu. Bize telefonunu ve aldığı her şeyi geri vermesini sonra da eve gitmesini istedik çünkü sarhoştu. O bunu yapmak istemedi. Sadece arabasında oturuyor çünkü çok sarhoş ve hareketlerini kontrol edemiyor.

O: Ne tür bir arabası var?

A: Plakası (...)

O: Peki ne renk?

A: Mavi, mavi bir kamyonet

O: Anladım mavi kamyonet. 38. Sokak üzerinde mi?

A: Evet, 38. sokak

O: 38. Sokak'ta, size sahte para verdi, sigara aldı ve bir maddenin etkisi altında öyle mi?

A: Evet, bir garip davranıyor

O: Dış görünümü nasıl, ırkı nedir?

A: Uzun bir adam. Uzun ve kel. 1.82 boylarında. O kadın bir garip davranıyor, şimdi arabası hareket etmeye başladı.

O: Bir saniye, bahsettiğimiz kişi bir kadın mı erkek mi?

A: Iıı....

O: Kadın mı erkek mi?

A: Adam

O: Beyaz mı, Siyah mı, Amerikan yerlisi mi, Hispanik mi, Asyalı mı?

A: Öyle bir şeyler...

O: Hangisi? Beyaz mı, Siyah mı, Amerikan yerlisi mi, Hispanik mi, Asyalı mı?

A: Hayır siyah bir adamdı

O: Tamamdır (iç çekiyor)

A: Uzun bir gün geçiriyorsun, ha?

O: İsminiz nedir?

A: Benim adım (redakte edilmiş)

O: Bir numara alabilir miyim?

A: (Redakte edilmiş)

O: Tamadır yardım yolda. O araç veya kişi biz varmadan oradan ayrılırsa bizi ara , olur mu? Yoksa ekiplerimiz kısa süre içinde orada olur.

A: Sorun yok

O: Teşekkürler.