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Dünya

George Floyd'un katili eski polis memuru Derek Chauvin'e 22 yıl 6 ay hapis cezası

25 Haziran 2021 23:08

ABD'de siyah George Floyd'un öldürmekten suçlu bulunan eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcıların 30 yıl mahkumiyet istediğin Chauvin, bu cezanın 15 yılını hapiste geçirecek.

Nisan ayında görülen duruşmada iki gün süren tartışmaların ardından karara varan jüri üyeleri, Chauvin'i ikinci derece, üçüncü derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulmuştu. Daha önce kefaletle serbest kalan Chauvin, kararın açıklanmasından sonra gözaltına alınmıştı.

Chauvin'in aldığı hapis cezası da belli oldu. Bugün görülen duruşmada Chauvin, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

George Floyd'un öldürülmesi

Siyah Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

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