George Floyd'un katili eski polis memuru Derek Chauvin'e 22 yıl 6 ay hapis cezası

ABD'de siyah George Floyd'un öldürmekten suçlu bulunan eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcıların 30 yıl mahkumiyet istediğin Chauvin, bu cezanın 15 yılını hapiste geçirecek.

Nisan ayında görülen duruşmada iki gün süren tartışmaların ardından karara varan jüri üyeleri, Chauvin'i ikinci derece, üçüncü derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulmuştu. Daha önce kefaletle serbest kalan Chauvin, kararın açıklanmasından sonra gözaltına alınmıştı.