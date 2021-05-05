George Floyd'un katili eski polis memuru Chauvin, yeniden yargılama talep etti

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George Floyd'du öldürmekten suçlu bulunan eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, tekrar yargılanmayı talep etti.

Chauvin'in avukatı Eric Nelson, müvekkilinin adil bir şekilde yargılanmadığını, savcıların ve jurinin usulsüzlük yaptığını, yargı sürecinde hatalar yaşandığını ve alınan kararın kanuna aykırı olduğunu iddia etti.

Nelson, bu gibi birçok gerekçeyi davanın tekrar edilmesine neden olarak sundu.

Avukat, Hakim Peter Cahill'in savunmanın davanın medyatikliğini göz önünde bulundurarak yaptığı sürrecin yenilenmesi talebini reddederek takdir yetkisini kötüye kullandığını iddia etti.

Nelson aynı zamanda Cahill'in dava sırasında juriyi tecrit etmeyi ve juridekilere medyayı takip etmeme emri vermeyi reddetmesiyle bir tanık çağırmalarını 'engellemesini' de örnek gösterdi.

12 kişilik juri hızlı bir şekilde Chauvin'i kendisine yöneltilen üç suçlamadan da suçlu bulmuştu.