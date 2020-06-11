George Floyd'un kardeşi Kongre'de konuştu: 2020 ABD'sinde siyah bir vatandaşın hayatının fiyatı 20 dolar mıdır?

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Minneapolis'te gözaltına alındıktan sonra polis tarafında boğularak öldürülen George Floyd'un küçük kardeşi Philonise Floyd, ABD'nin yasama organı Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol binasında yasa yapıcılara, "kardeşim boşa ölmemiş olsun" dedi.

Floyd'un öldürülmesinin ardından polis şiddeti ve ırklar arası adaletsizlik hakkında başlatılan Kongre soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ne ifade veren 42 yaşındaki Philonise, "Bir siyah vatandaşın hayatının fiyatı 20 dolar mı?" diye sordu. Polis, olay yerine Floyd'un alışveriş yaparken sahte 20 dolar kullandığı hakkında bir ihbar üzerine gitmişti.

Philonise Floyd, geçmişte ABD'deki siyahların yaşadıklarına göndermede bulunarak, "Benim kardeşimi linç ettiler. Olan buydu; gün ışığında bir linç" diye konuştu.

"George o gun kimseye zarar vermiyordu" diyen Floyd, "O, 20 dolar sebebiyle ölmeyi hakketmiyordu. Size soruyorum; bu ülkede bir siyah vatandaşın hayatının bedeli 20 dolar mı? 2020 yılındayız. Yeter artık" ifadelerini kullandı. Floyd'un kardeşi, Temsilciler Meclisi üyelerine, "Boşuna ölmemiş olmasını sağlamak sizin ellerinizde" dedi.

Philonise, "Acıyı durdurmanızı söylemek için buraya geldim. George yardım çağrısında bulundu ancak kimse onu dinlemedi. Lütfen bugün burada benim, sokaklarda ise ailelerin size yaptığı çağrıları dinleyin" çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar geçen günlerde polis şiddetini azaltmayı hedefleyen bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı şiddet kullanan polislerin kimliğini tespit etmeyi, bulmayı ve yargılamayı kolaylaştırmayı hedefliyor.