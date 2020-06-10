George Floyd'un kardeşi ABD'li vekillere seslendi: Ağabeyim 20 dolar için ölmeyi hak etmedi

ABD'de George Floyd 'un ölümü ardından başlayan protestolarla polis teşkilatlarının lağvedilmesini bile gündeme getirirken, Temsilciler Meclisi polis reformuyla ilgili oturum düzenlendi. Tanık olarak çağrılan Floyd'un kardeşi, ağabeyinin bakkalın sahte 20 dolar ihbarı üzerine gelen polis tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak sordu: Bir siyah erkeğin hayatının değeri 20 dolar mı?

ABD'nin Minneapolis kentinde bakkalın sahte 20 dolar verdiği ihbarı üzerine gelen polislerden bir beyaz memurun ensesine çöküp boğarak öldürdüğü George Floyd’un erkek kardeşi Kongre'de konuşma yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komisyonu kanun uygulayıcı kolluk kuvvetlerinin hesap verebilirliğiyle ilgili oturumuna kurbanın kardeşi Philonise Floyd'u tanık olarak çağırdı.

Floyd, ağabeyinin '20 dolar için ölmeyi hak etmediğini' söyleyerek vekillere şöyle seslendi:

"Bir siyah erkeğin hayatının değeri bu mudur? 20 dolar mı? 2020 yılındayız. Artık yetti." Floyd, "Polis şiddeti sona ermeli" çağrısında bulunarak "George dünyayı değiştirdi" vurgusu yaptı.

Ağabeyinin polis tarafından öldürülmesinin videosunu izlerken derin acı hissettiğini belirten Floyd "Anne diye bağırmasını unutamıyorum. Kardeşinizin ölümünü izlemek tarifsiz bir acı" diye konuştu.