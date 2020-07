George Floyd'un cenazesine katılan Ne-Yo'nun ölümün ardından "fedakarlık" ifadesini kullanması tepki çekti

R&B yıldızı Ne-Yo, polisin diziyle boynuna bastırması sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd'un cenaze töreninde şarkı söyledi. Ne-Yo şarkı söylediği tören Floyd hakkında "George Floyd dünyayı değiştirdi, bu adama fedakarlığı için teşekkür ediyorum" dedi. Törenin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları öldürülen Floyd için Ne-Yo'nun "fedakarlık" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

George Floyd'un Houston'da gerçekleşen cenaze töreninde "It's So Hard To Say Goodbye To Yesterday" (Düne veda etmek çok zor) şarkısını seslendiren Ne-Yo, Floyd'un ardından şunları söyledi: "50 eyalet şu anda protesto yapıyor. Bu adma dünyayı değiştirdi, dünyayı daha iyi için değiştirdi. Kişisel olarak George Floyd'a fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Törenin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Ne-Yo'nun şarkısıyla çok duygulandıklarını söylese de pek çok kullanıcı, polisin diziyle boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca bastırarak boğarak öldürdüğü George Floyd'un öldürülmesi için "fedakarlık" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

George Floyd'un Houston'daki cenaze töreni canlı yayınlandı.