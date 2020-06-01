George Floyd'un cenaze töreni perşembe günü düzenlenecek

ABD’de siyah George Floyd’un öldürülmesi nedeniyle protestoların patlak verdiği Minneapolis’i de kapsayan Minnesota eyaletinin valisi Tim Walz, George Floyd’un cenaze töreninin Perşembe günü düzenleneceğini açıkladı.

Vali Walz düzenlediği basın toplantısında, kentteki protesto eylemleri ile ilgili de bilgi verdi. "İkinci gece de, caddelerimizde emniyet ve düzen vardı. Çok zor bir hafta oldu" diyen Walz, sokağa çıkma yasağının bir gün daha uzatıldığını ancak sadece yerel saatle 22.00 ve 04.00 arası uygulanacağını açıkladı.

Vali Waltz, "Bunun bittiği şeklinde bir resim çizmek istemiyorum. İyimserlik havasının geri döndüğünü hissedebiliyorsunuz" dedi.

Trump'ın sözlerine yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın valiler için "zayıf" kelimesini kullandığını doğrulamayı reddeden Vali Walz, "Sanırım sözleri bunlardı" dedi. Trump’ın, "dünyanın onlara güldüğünü" söylediği de Amerikan basınında çıkan haberlerde yer almıştı. Walz, bu sözlere ilişkin, "Kimsenin burada güldüğü yok. Acı içindeyiz" dedi.

ABD merkezli yayın kuruluşu CBS News’un elde ettiği ses kaydına göre, Trump "zayıf" kalmakla suçladığı valilere protestolara karşı daha sert önlemler almaları talimatını verdi.