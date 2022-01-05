George Floyd'un 4 yaşındaki yeğeni uykusunda vuruldu

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ABD'de polis tarafından boğularak öldürülmesi büyük protestolara neden olan George Floyd'un 4 yaşındaki büyük yeğeni, uykusunda vuruldu.

Delane ailesinin yaşadığı Houston'daki eve ABD yeni yılara girdikten yaklaşık üç saat sonra ateş açıldı.

Arianna Delane'in babası Derrick, ABC13'e yaptığı açıklamada, "Kızım ayağa fırladı ve 'Baba ben vuruldum' dedi. Kan gördüğümde ve 4 yaşındaki kızımın gerçekten vurulduğunu anlayarak şoke oldum" dedi.

Baba Delane, "O ne olduğunu anlamadı. Uyuyordu" dedi ve polisin olay yerine saldırıdan 4 saat sonraya kadar gelmediğini belirtti. Polisin geç gelmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Arianna'nın vurulduktan sonra ameliyata alındığı ve hastanede tedavi görmeye devam ettiği belirtildi. Ailenin açıklamasına göre 4 yaşındaki kızın akciğeri ve karaciğeri delindi; ayrıca 3 kaburgası kırıldı.

Arianna, Floyd'un öldürülmesi sonrası yapılan yürüyüşlerde ailesiyle birlikte ön sıralarda yer almıştı.