George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan Derek Chauvin, mahkumiyetine itiraz edeceğini söyledi

ABD'de siyah vatandaş George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, mahkumiyetine itiraz edeceğini söyledi.

Floyd'un boynuna dokuz dakikadan fazla diz çöktükten sonra 22 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Derek Chauvin, duruşmada jüri ile sorunlar olduğunu ve davanın ABD'nin Minneapolis eyaletinde yapılmaması gerektiğini söyledi.

Mahkeme belgelerine göre Chauvin, duruşma hakiminin davanın kilit noktalarında yetkisini kötüye kullandığını iddia ediyor.

George Floyd'un öldürülmesi

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahlara yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.