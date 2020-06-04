George Floyd'u öldüren 3 polis için 750 bin dolar kefalet

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah yurttaş George Floyd 'un ölümüne neden olmak suçlamasıyla gözaltına alınan 4 polisten 3'ü için 750 bin dolarlık kefalet bedeli konuldu.

Floyd'un ölümünde yardım ve yataklık etmekten dün gözaltına alınan Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng, Hennepin County Bölgesi mahkemesinde bugün hâkim karşısına çıktı. Hâkim Paul Scoggin, sanıklara 750 bin dolar kefalet bedeli belirleyerek sonraki duruşmanın 29 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Thao, Lane ve Kueng, gözaltı sırasında Floyd'un ensesine dizini basarak ölümüne neden olan Derek Chauvin ile olayın üzerinden 24 saat geçmeden meslekten ihraç edilmişti.

Chauvin de geçen cuma Hennepin Bölge Savcılığı tarafından 3. derece cinayet suçlaması ile gözaltına alınmış ancak davanın Minnesota Valiliği tarafından eyalet Başsavcısı Keith Ellison'a devredilmesiyle, hakkındaki suçlama ağırlaştırılarak 2. derece cinayet suçlamasına çevrilmişti.

Chauvin'in en az 40 yıl hapis cezası alması bekleniyor

Tutuklanması halinde Chauvin'in en az 40 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Minnesota kanunlarına göre 2. derece cinayete yardım ve yataklık ağır suç kabul edildiğinden yanındaki 3 polisin de aynı şekilde ceza alabileceği belirtiliyor.