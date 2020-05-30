George Floyd protestoları: Detroit'te kalabalığa ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

ABD'nin Minneapolis kentinde gözaltına alınan Afrikan Amerikalı George Floyd'un bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin ardından Minnesota eyaletinin başkentinde başlayan ve kısa süre içinde ABD'nin birçok büyük şehrine yayılan eylemlerde ilk kez biri hayatını kaybetti.

Associated Press'in aktardığına göre Michigan eyaletinin Detroit kentinde bir SUV'den George Floyd cinayetini protesto edenlere ateş açıldı.

Protestoculardan biri SUV'den açılan ateş sonucunda vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı ve kısa süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden protestocunun 19 yaşında olduğu bildirildi.

TIKLAYIN - Washington'da Beyaz Saray kilit altına alındı, Atlanta'da CNN binasına saldırıldı; ABD'de George Floyd protestoları büyüyerek yayılıyor

Polisin yaptığı açıklamada olayın yerel saatle 23.30 sularında Greektown bölgesinde meydana geldiği belirtildi. Şüpheliler ve kurban hakkında herhangi bir detay verilmedi.

Detroit kentindeki protesto yürüyüşü barışçıl başlasa da gecenin ilerleyen saatlerinde şiddet olayları meydana geldi. Bir polis memurunun taşla vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Çevik kuvvetin kalabalığa biber gazı sıktığı aktarıldı.