Washington'da Beyaz Saray kilit altına alındı, Atlanta'da CNN binasına saldırıldı; ABD'de George Floyd protestoları büyüyerek yayılıyor

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ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan protestolar ABD'nin farklı noktalarına yayıldı.

Cuma gecesi ABD'nin birçok şehrinde büyük kalabalıklar, "Ellerim yukarıda, ateş etme" ve "Nefes alamıyorum" diye slogan atarak sokaklarda yürüdü.

Minneapolis'teki protestolar 4. gecesinde de sürerken Los Angeles'ta protestocular yolları kapadı, Dallas'ta protestocularla polis arasında arbede çıktı ve Atlanta'da CNN'in binasına saldırıldı.

Atlanta'nın turist destinasyonlarından biri olan CNN binasının önündeki dev logoya sprey boya ile sloganlar yazıldı, bazı protestocular çatıya tırmandı ve binanın lobi camı atılan taşlar sonucunda kırıldı.

Atlanta'da aralarında en az bir polis arabası bulunmak üzere bazı araçların kundaklandığı belirtildi.

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de de protestocular başkanlık konutu Beyaz Saray'ın dışında toplandı. Kalabalığın boyutu sebebiyle gizli servis binayı kilit altına aldı.

ABD'nin en kalabalık kentlerinden New York'ta perşembe akşamı başlayan eylemler cuma da devam etti. Brooklyn Nets ve New York Islanders'ın karşılaşmalarını oynadığı Barcalys Center'ın dışında polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Eylemciler polise su şişesi ve taş parçaları atarken polis biber gazı ile karşılık verdi. Brooklyn'de 50 ila 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şehrin merkezindeki Manhattan adasındaki protestolarda ise çok fazla olay yaşanmadığı ve eylemcilerin genel olarak slogan attığı aktarıldı.

Floyd'un öldürüldüğü ve protestoların başladığı Minneapolis'ta çıkan olayların ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağına birçok protestocu uymadı. Büyük bir kalabalık, önceki gece kundaklanan polis karakolunun çevresinde toplanıp slogan attı.

Şehirde kundaklamalar dün akşam da devam etti. Minneapolis'te bir bankada, bir postanede ve bir restoranda yangın çıktı. En az bir aracın da ateşe verildiği açıklandı.

Saat 23.00 civarında kalabalığın dağılmaya başlamasıyla birlikte yaklaşık 350 kişilik bir polis grubu şehrin ana caddelerinden birinden yürüyerek insanlara evlerine gitmemeleri durumunda gözaltına alınacaklarını söyledi.

Dün akşam protestoların meydana geldiği ABD kentleri/ Kaynak: New York Times

Dün öğle saatlerinde Floyd'u öldüren Derek Chauvin isimli polis gözaltına alındı. Silahsız siyah Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınırken ölümü sonrası görevine son verilen dört polisten biri olan Derek cinayetle suçlanıyor.