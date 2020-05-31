George Floyd protestoları: ABD Başkanı Trump, sol grup Antifa'yı 'terör örgütü' ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump , George Floyd isimli siyah vatandaşın polis şiddetiyle öldürülmesinin ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolardan sorumlu tuttuğu sol grup Antifa'nın resmen 'terör örgütü' olarak sayılacağını duyurdu.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar tüm hızıyla sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin, eylemlere destek veren anti faşist örgüt Antifa’yı 'terör örgütü' ilan edeceğini yazdı.

Trump, "Şiddet olaylarına ve vandallığa, masumları terörize eden, istihdamı yok eden, işletmelere zarar veren ve binaları kundaklayan Antifa ve diğer radikal sol gruplar liderlik ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Antifa'nın (Anti-faşist ya da Anti-faşist hareketin kısaltması) sol eğilimli olarak nitelendirilebilecek bir hareket. Pek çok üyesi ırkçılık ve cinsiyetçiliğin her türüne ve Trump'ın canlandırdığını söyledikleri milliyetçilik, göçmen karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığına güçlü bir şekilde karşı çıkıyor.

Ancak Antifa daha çok sol politikaları desteklemek yerine aşırı sağcı ideolojiyle mücadele etmeye odaklanıyor. Antifa mala zarar verme ve bazen fiziksel şiddet olmak üzere militanca protesto yöntemlerine yönelebiliyor.

Trump, daha önce yaptığı başka açıklamalarda da Antifa'yı eleştirmişti. Ağustos 2018'deki bir açıklamasında Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'de çoğunluğu kaybetmesi halinde şiddet olaylarının artacağını söylemiş ve Antifa'yı "şiddet dolu insanlar" olarak nitelendirmişti. (BBC)