George Floyd, katledilmesinin birinci yıl dönümünde ABD genelinde anılacak

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ABD'nin Minneapolis kentinde bir sene önce bugün siyah vatandaş George Floyd, Derek Chauvin isimli polis memurunun 8 dakika 15 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması sonucunda hayatını kaybetti.

Başkent Washington DC'den Dallas'a birçok şehirde Floyd'u anmak için etkinlikler düzenlenecek.

Floyd'un kardeşi Bridgett Floyd, kızı Gianna Floyd ve Gianna'nın annesi Roxie Washington, bugün Başkan Joe Biden'ın davetiyle Beyaz Saray'a gidecek.

Biden, polis güçlerinin üzerindeki denetimi artıracak George Floyd Polislikte Adalet Yasası'nın bugün itibariyle Kongre'de kabul edilmesini istiyordu. Ancak yasa henüz Senato'dan geçmedi.

Dallas'ta da bugün bir "destek yürüyüşü" gerçekleşecek ve Pacific Symphony grubu da internetten yayımlanacak bir konser verecek.

Pazar günü Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis kentinde de bir anma etkinliği düzenlendi. Bridgett Floyd yanında sivil haklar savunucular Ben Crump ve Al Sharpton ile yaptığı konuşmada George Floyd ve değişim için mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti.